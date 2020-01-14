Artvin'de kalandar geleneği asırlardır devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de kalandar geleneği asırlardır devam ediyor - Son Dakika

Artvin'de kalandar geleneği asırlardır devam ediyor

35 dakika önce

Artvin'de asırlardır sürdürülen bir Rumi yılbaşı eğlencesi kapsamında oynanan oyunlar renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin'de kalandar geleneği asırlardır devam ediyor, System.String[]

Artvin'de asırlardır sürdürülen bir Rumi yılbaşı eğlencesi kapsamında oynanan oyunlar renkli görüntülere sahne oldu.


Artvin merkeze bağlı Tütüncüler Köyünde Ocak ayının 13'ünü 14'üne bağlayan gece gerçekleştirilen etkinliklerle bazı yörelerde "Kalandar Eğlencesi" olarak da adlandırılan "Rumi Yılbaşı" kutlamaları yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor.


Çocuğundan yaşlısına her yaştan köy sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, horonlar oynanıp, Türkçe ve Gürcüce şarkılar söylenerek kız kaçırma canlandırılıyor.


Oyun gereği köyün gençlerinden biri kız kılığına giriyor. Koyun postu giymiş keşiş adı verilen kızın abisi rolündeki bir grup genç, kız kardeşlerini köyün erkeklerinden korumaya çalışıyor.


Temsili olarak, 1 jandarma, doktor ve isteyicilerin yer aldığı oyunda, kız kardeşlerini kaçırmaya çalışan köyün erkeklerine sopalarla vuran keşişler, kız kardeşlerini erkeklerden uzak tutmak için her yolu deniyor.


200 hanelik köyde uygun olan her evin önünde akordeon eşliğinde horon halkası kuran köy sakinleri 'Yıl başıdır yıl başı' şeklinde türkü söyleyerek Rumi takvime göre yeni yılın gelişini kutluyor.


Kapı kapı gezerek horon oynayan grupla hareket eden isteyicilerde evlerin kapılarını çalarak para ve yiyecek topluyor. Toplanan bu para ve yiyeceklerle bir hafta sonra köy halkına eğlence tertip ediliyor.


Bu bizim 500 yıllık bir geleneğimizdir. Daha önceden biz kutluyorduk biz yapıyorduk şimdi gençlere devir ettik. Gençler bu kutlamayı devam ettiriyorlar.İnşallah daha da devam ettirecekler" dedi. - ARTVİN

Yılbaşı, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzonspor'dan Ali Koç'un açıklamalarına yanıt: Kabak tadı verdi
Alexandre Lacazette'in, sevgilisini Funda Gedik'le aldattığı iddia edildi Cani anne, 3 yaşındaki kızını eve kilitleyip partiye gitti! Yavrusu açlık ve susuzluktan öldü Aşk Adası'nda kadın yarışmacıları şoke eden olay! 100 kadınla birlikte olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
00:48 Sapanca Gölü'nde "hayalet ağ" nedeniyle ördek ve balıkların telef olmasına inceleme - Son Dakika
00:44 ABD Adalet Bakanı Barr, Florida saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi Açıklaması - Son Dakika
00:42 Fransa, Sahel bölgesine ilave 220 asker gönderecek - Son Dakika
00:36 İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
00:34 Aynı pastaneyi dört kez soydur, beşince yakayı ele verdiler - Son Dakika
23:52 Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 00:55:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Artvin'de kalandar geleneği asırlardır devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]