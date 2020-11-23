Artvin'de kamyon devrildi, kömür çuvalları yola saçıldı - Son Dakika

Borçka yolunda, kontrolden çıkıp, devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü Musa Unus (46), kazadan yara almadan kurtuldu. Kömür yüklü çuvallar, yol kenarına saçıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Artvin- Borçka yolunda meydana geldi. Ağrı'ya giden Musa Unus'un kullandığı kömür yüklü 04 AF 492 plakalı kamyon, virajda kontrolden çıkıp, yol kenarına devrildi. Sürücü Unus, devrilen araçtan çıkarken, ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan Unus, özellikle kamyon ve TIR sürücülerinin kaza yaptığını öne sürdüğü güzergahta önlem alınmasını istedi. Kazada kömür yüklü çuvalların ise yol kenarına saçıldığı görüldü.