Artvin'de kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı
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Artvin'in Ardanuç ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.
Artvin
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:38 Kaynak: İHA
'in Ardanuç
ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ardanuç ilçesinde bir kamyon henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı şarampole yuvarlandı. Kaza nedeniyle kamyonun parçaları yola dağılırken, feci kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 8 kişinin yaralandığı kazada yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ARTVİN
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