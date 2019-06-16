Son Dakika Haberleri: Artvin'de kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı
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Artvin'de kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı

38 dakika önce

Artvin'in Ardanuç ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Artvin'de kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı, System.String[]
Artvin'in Ardanuç ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardanuç ilçesinde bir kamyon henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı şarampole yuvarlandı. Kaza nedeniyle kamyonun parçaları yola dağılırken, feci kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 8 kişinin yaralandığı kazada yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ARTVİN
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:38 Kaynak: İHA
Ardanuç, Artvin, 3. Sayfa
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