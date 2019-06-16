Son Dakika Haberleri: Artvin'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı
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Artvin'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı

1 saat önce

Artvin'de bir kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 yaralandı.

Artvin'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı, System.String[]
Artvin'de bir kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Artvin- Şavşat kara yolu Hamamlı köyü mevkisinde, Kemal Aslıbay'ın kullandığı 53 K 5302 plakalı kamyon, freninin patlaması sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma devrildi.
Kazada, araçta bulunan Adnan Muti olay yerinde hayatını kaybetti, bir kısmı kamyonun kasasında bulunan 8 kişi ise yaralandı.
Muti'nin cesedinin bulunduğu yerden alınması için AFAD ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı, yaralılar ise Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kazada, Kemalpaşa ilçesinden Şavşat ilçesinin yaylalarına hayvan taşıdığı öğrenilen kamyonda bulunan çok sayıda büyükbaş hayvan da telef oldu.
Olay yerine gelen Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kaza ve yaralılar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:42 Kaynak: AA
Şavşat, Artvin, Güncel
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