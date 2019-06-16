Son Dakika Haberleri: Artvin'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı (2)
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Artvin'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı (2)

42 dakika önce

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDUArtvin'in Şavşat ilçesinde uçuruma yuvarlanan Kemal Aslıbay yönetimindeki 53 K 5302 plakalı kamyonda yaşamını yitiren kişinin Adnan Muti, olduğu belirlendi.

Artvin'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı (2), System.String[]

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Artvin'in Şavşat ilçesinde uçuruma yuvarlanan Kemal Aslıbay yönetimindeki 53 K 5302 plakalı kamyonda yaşamını yitiren kişinin Adnan Muti, olduğu belirlendi. Yaralanan 8 kişi ise ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazada ayrıca çok sayıda büyükbaş hayvanın da telef olduğu ifade edildi.
Artvin Valisi  Yılmaz Doruk da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. 


Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:29 Kaynak: DHA
Şavşat, Artvin, Güncel
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