Artvin'de kamyon yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı
3 dakika önce
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, yaylaya göç edenleri taşıyan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, uçurumdan yuvarlandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:01 Kaynak: DHA
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, yaylaya göç edenleri taşıyan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, uçurumdan yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 4'ü ağır, 8 kişi de yaralandı.
Kaza, Şavşat-Ardanuç karayolu, Varyant mevkisinde meydana geldi. Bilbilan Yaylası'na büyükbaşlarıyla göç eden yöre sakinlerini taşıyan, sürücüsününü kimliği öğrenilmeyen kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu, 250 metrelik uçarımdan yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 4'ü ağır, 8 kişi de yaralandı. Kamyonun kasasındaki 1 büyükbaş da telef oldu. Kazanın ardından bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Artvin
2 gündür kayıp olan 29 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu
Villada dehşet! Müteahhit yatağında uyurken öldürüldü
Uzman çavuş ve eşi evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu!
Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var