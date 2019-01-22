Artvin'de Kamyonet Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
1 saat önce
Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Artvin
'in Şavşat
ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Zafer Aydın
yönetimindeki 20 AG 907 plakalı kamyonet, Artvin-Şavşat kara yolu Yanıklı köyü Çeşmeli
Mahallesi yol ayrımında buzlanma nedeniyle dereye yuvarlandı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD
ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki Cihan Aydın
(21) hayatını kaybetti, sürücü ile yeğeni Yasin İsmet (21) ise yaralandı.
Ekiplerce araçtan çıkartılan yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Sürücünün oğlu olduğu öğrenilen Cihan Aydın'ın cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:41 Kaynak: AA
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