Son Dakika Haberleri: Artvin'de Kamyonet Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Artvin'de Kamyonet Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Artvin'de Kamyonet Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Zafer Aydın yönetimindeki 20 AG 907 plakalı kamyonet, Artvin-Şavşat kara yolu Yanıklı köyü Çeşmeli Mahallesi yol ayrımında buzlanma nedeniyle dereye yuvarlandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki Cihan Aydın (21) hayatını kaybetti, sürücü ile yeğeni Yasin İsmet (21) ise yaralandı.

Ekiplerce araçtan çıkartılan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün oğlu olduğu öğrenilen Cihan Aydın'ın cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:41 Kaynak: AA

Şavşat, Artvin, Güncel
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