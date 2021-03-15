Artvin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Artvin- Borçka kara yolunun Sümbüllü viyadüğü mevkisinde, Enver Can Kalender yönetimindeki 08 AZ 842 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Aytekin Turan'ın kullandığı 61 LC 550 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü Turan (39) ile annesi Havva Turan (65) yaralandı.
Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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