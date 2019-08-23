Son Dakika Haberleri: Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
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Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

1 saat önce

Artvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, System.String[]

Artvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Çakaloğlu'nun kullandığı 08 AAB 374 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Hatila Milli Parkı sınırları içindeki Taşlıca köyünde 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Olayı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Taşlıca köyünün muhtarı olduğu öğrenilen Çakaloğlu'nun, olay yerinde öldüğü belirlendi.

Çakaloğlu'nun cenazesi, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden alınarak Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:40 Kaynak: AA
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