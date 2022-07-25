Artvin'de kamyonetin çarptığı çocuk öldü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sokakta oynarken kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ilçedeki Arıklı mahallesinde Ö.Ö, kullandığı kamyoneti park etmeye çalıştığı esnada sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki İlkay Alkan'a çaptı.
Çevredeki vatandaşların bağırışlarıyla durumu fark ederek araçtan inen sürücü, kamyonetin altında kalan çocuğu alarak Yusufeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Alkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Ö.Ö. gözaltına alındı.
Alkan'ın cenazesinin bugün ikindi namazından sonra aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
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