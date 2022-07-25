Artvin'de kamyonetin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika
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Artvin'de kamyonetin çarptığı çocuk öldü

25.07.2022 13:07
Artvin'de kamyonetin çarptığı çocuk öldü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sokakta oynarken kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sokakta oynarken kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ilçedeki Arıklı mahallesinde Ö.Ö, kullandığı kamyoneti park etmeye çalıştığı esnada sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki İlkay Alkan'a çaptı.

Çevredeki vatandaşların bağırışlarıyla durumu fark ederek araçtan inen sürücü, kamyonetin altında kalan çocuğu alarak Yusufeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Alkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Ö.Ö. gözaltına alındı.

Alkan'ın cenazesinin bugün ikindi namazından sonra aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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Minik İlkay park edilmeye çalışılan kamyonetin altında can verdi Minik İlkay park edilmeye çalışılan kamyonetin altında can verdi
Kaynak: AA

Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de kamyonetin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika

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