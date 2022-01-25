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ARTVİN'DE KAR EĞLENCESİ; KARDA ŞAMBRELLERLE KAYDILAR, HORONLA ISINDILAR - Son Dakika

ARTVİN'DE KAR EĞLENCESİ; KARDA ŞAMBRELLERLE KAYDILAR, HORONLA ISINDILAR

25.01.2022 11:51
ARTVİN'DE KAR EĞLENCESİ; KARDA ŞAMBRELLERLE KAYDILAR, HORONLA ISINDILAR

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde arkadaş grubu, bölgedeki karın keyfini araç arkasına iple bağladıkları şambrellerle kayarak doyasıya yaşadı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde arkadaş grubu, bölgedeki karın keyfini araç arkasına iple bağladıkları şambrellerle kayarak doyasıya yaşadı. Adrenalin dolu anlar yaşayan grup, üşüyünce tulum eşliğinde horon oynayarak ısınmaya çalıştı.

İlçeye bağlı Boyalı köyünde etkili kar yağışıyla beyaza büründü. Karı eğlenceye dönüştürmek isteyen köy sakini genç arkadaş grubu, bir araya gelerek arazili araçlarla çıktığı bölgenin yüksek kesimlerde yürüyüş yaptı. Arkadaş grubundan kimi daha sonra iple bağladıkları şambreller üzerinde metrelerce, kimi de kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi. Adrenalin dolu anlar yaşayan grup, üşüyünce tulum eşliğinde horon oynayarak ısınmaya çalıştı. Gençlerin eğlencesine muhtar Muzaffer Tunç da eşlik etti.

Muhtar Tunç, "Gençlerimizle bu tür etkinlikleri hep yapıyoruz. Mükemmel bir doğamız var, birlikte karın tadını yaşadık. Herkesi köyümüze bekliyoruz" dedi.

Karda eğlenen gruptan Metin Toprakçı, "Bu coğrafyanın insanıyız, köyümüzün kendine özgü güzellikleri var. Kış mevsimi de ayrı güzel. Özel yaptığımız kızaklarla kayarak karın tadını çıkardık. Çok güzel aktivite oldu " diye konuştu.

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Tragger, Muhtar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARTVİN'DE KAR EĞLENCESİ; KARDA ŞAMBRELLERLE KAYDILAR, HORONLA ISINDILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARTVİN'DE KAR EĞLENCESİ; KARDA ŞAMBRELLERLE KAYDILAR, HORONLA ISINDILAR - Son Dakika
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