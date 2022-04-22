Artvin'de kar eridi, Barhal çayının su seviyesi yükseldi - Son Dakika
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Artvin'de kar eridi, Barhal çayının su seviyesi yükseldi

22.04.2022 14:21

Artvin'de kar eridi, Barhal çayının su seviyesi yükseldi Artvin'in Yusufeli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar suları eridi, Barhal çayının su seviyesi yükseldi.

Artvin'de kar eridi, Barhal çayının su seviyesi yükseldi

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar suları eridi, Barhal çayının su seviyesi yükseldi. Kaymakamlık olası taşkınlar için tedbirler aldı.

Kar yağışının kışın yoğun geçtiği Artvin'de havaların ısınmasıyla karlar eridi. Eriyen kar suları dereleri doldurdu. Yusufeli ilçesinden geçen Barhal çayı coştu. Köprüler taştı, ekipler olası taşkınlar için tedbirlerini aldı.

İlçe merkezinde Kananet Mahallesi'ne bağlanan köprü akşam saatlerinde yükselince, polis ekipleri araçların geçmesine izin vermedi. Olayı bir tehlikeye karşı Kaymakamlık tarafından iş makineleri gece boyunca teyakkuzda oldu. Tıkanan köprülere iş makineleri müdahale etti. Yükselen Barhal çayı gündüz, birazda olsa şiddetini azalttı.

Artvin'de kar eridi, Barhal çayının su seviyesi yükseldi
Artvin'de kar eridi, Barhal çayının su seviyesi yükseldi
Artvin'de kar eridi, Barhal çayının su seviyesi yükseldi
Artvin'de kar eridi, Barhal çayının su seviyesi yükseldi

YORUMLAR
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Yusufeli, Artvin, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artvin'de kar eridi, Barhal çayının su seviyesi yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de kar eridi, Barhal çayının su seviyesi yükseldi - Son Dakika
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