Artvin'de kar esareti - Son Dakika
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Artvin'de kar esareti

6 saat önce

Artvin'de dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

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Artvin'de dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 186 köy yolunun ulaşıma kapanırken, kar yağışı hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar karın keyfini doyasıya yaşadı. Çocuklar kar üstünde kayarak eğlenirken anne ve babaları horon tepti.


Artvin'de dün gece başlayan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının kent merkezinde 30 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Belediye ekipleri de kapalı mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.


Kar yağışının etkili olduğu Artvin ve ilçelerinde 186 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkezde 21, Ardanuç 30, Arhavi 25, Hopa 8, Kemalpaşa 12, Borçka 38, Murgul 9, Şavşat 33, Yusufeli 10 köy yolu kapalı olduğu ifade edilirken İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.


Artvin'in Borçka ilçesinde gece başlayan kar yağışı etkisini arttırınca vatandaşlar sokağa çıkarak karın keyfini doyasıya yaşadı. Çocuklar poşetleri kar üstünde kayarak eğlenirken anne ve babaları ise horon teperek karın keyfini çıkarttı. - ARTVİN

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:55 Kaynak: İHA
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