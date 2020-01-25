Artvin'de kar nedeniyle 82 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Artvin'de kar nedeniyle 82 köye ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Artvin'de etkili olan kar nedeniyle 82 köye ulaşım sağlanamıyor.

Artvin'de kar nedeniyle 82 köye ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Artvin'de etkili olan kar nedeniyle 82 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 8, ilçelerden Ardanuç'ta 21, Arhavi'de 5, Borçka'da 8, Murgul'da 5, Şavşat'ta 30, Yusufeli'nde ise 5 köyün yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yağış il genelinde etkisini yitirirken, ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Atabarı Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı ise 1 metreyi aştı.

Öte yandan, Çoruh Vadisi'ndeki Deriner Barajı'nın bulunduğu bölgenin karla kaplanması sonucu güzel görüntüler ortaya çıktı.

Ardanuç, Şavşat, Arhavi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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