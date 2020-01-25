Artvin'de kar nedeniyle 82 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Artvin'de etkili olan kar nedeniyle 82 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 8, ilçelerden Ardanuç'ta 21, Arhavi'de 5, Borçka'da 8, Murgul'da 5, Şavşat'ta 30, Yusufeli'nde ise 5 köyün yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yağış il genelinde etkisini yitirirken, ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Atabarı Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı ise 1 metreyi aştı.

Öte yandan, Çoruh Vadisi'ndeki Deriner Barajı'nın bulunduğu bölgenin karla kaplanması sonucu güzel görüntüler ortaya çıktı.