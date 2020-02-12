Artvin'de kar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi - Son Dakika

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Artvin'de kar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi
6 saat önce
Artvin'de il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası eğitime bir kez daha ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:02 Kaynak: İHA
Artvin'de il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası eğitime bir kez daha ara verildi.
Artvin Valiliğinden yapılan duyuruda "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde 13-14 Şubat 2020, Perşembe ve Cuma günleri ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ARTVİN
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