Artvin'de kar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi - Son Dakika

Artvin'de il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası eğitime bir kez daha ara verildi.



Artvin Valiliğinden yapılan duyuruda "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde 13-14 Şubat 2020, Perşembe ve Cuma günleri ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ARTVİN