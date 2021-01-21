Artvin'de kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlar çileyi eğlenceye çevirdi - Son Dakika

Artvin'de kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlar çileyi eğlenceye çevirdi

21.01.2021 14:17
Artvin'de kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlar çileyi eğlenceye çevirdi, System.String[]

Artvin'de etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Artvin'de etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlar ateş yakıp horan oynayarak çileyi eğlenceye çevirdi.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştüğü Artvin-Hopa karayolu Cankurtaran mevkiinde ağır tonajlı araçların yolda kalması nedeniyle yol yol bir süre trafiğe kapandı. Yolda kalan tırların iş makineleriyle çekilmesi sonrası geçişler kontrollü olarak yeniden başladı.

Sürücüler yol boyunca ilerlemekte zorluk çekerken yolda kalan bazı sürücüler de araçlarına zincir bağlayarak ilerleyişine devam etti. Karayolları ekipleri söz konusu güzergah boyunca tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Polis ekiplerince bölgedeki tipi ve yoğun yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar Cankurtaran Geçidi'nde horon oynayıp piknik yaptı.

Artvinlilerin yarım asırlık hayali olan 5 bin 228 metre uzunluğundaki Cankurtaran tüneli sürücülere kış aylarında büyük kolaylık sağlıyor. Borçka-Hopa arasındaki karayolunu 12 kilometre kısaltan tünelin kıymeti, kış aylarında daha da arttı. Tüneli kullanan sürücüler Cankurtaran'da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğunu ifade ederek, bu kez çile piknik için Cankurtaran Geçidi'ne çıktılar.

Karla kaplı geçitte karlar üzerinde mangal ve çay keyfi yaparken piknik yapan vatandaşlara, çocuklar ise kartopu oynayarak eşlik etti.

(Ziya Akyıldız/İHA)

Artvin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artvin'de kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlar çileyi eğlenceye çevirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Halil Dervişoğlu'nun babası transferi duyurdu: Galatasaray'la anlaştık Sobadan sızan zehirli gaz, 2 kardeşi yaşamdan kopardı Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni ABD başkanı Joe Biden'ı törende yalnız bırakmadı! Lady Gaga kıyafetiyle mesaj verdi Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı Hiçbir hastalığı olmayan 90 yaşındaki Yunus dede sırrını paylaştı: 30 yıldır kar suyu içiyorum Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı
Arteta'dan Mesut transferine dair yeni açıklama: Karantinadan dolayı resmen duyuramıyoruz Arteta'dan Mesut transferine dair yeni açıklama: Karantinadan dolayı resmen duyuramıyoruz         
14:18
Süper Lig devlerinin istediği Ahmed Kutucu Heracles'e kiralandı Süper Lig devlerinin istediği Ahmed Kutucu Heracles'e kiralandı         
13:49
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Son Dakika! 375 firmaya fahiş fiyat artışı nedeniyle 12 milyon TL ceza kesildi Son Dakika! 375 firmaya fahiş fiyat artışı nedeniyle 12 milyon TL ceza kesildi         
12:50
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı         
12:16
Bağdat'ta intihar saldırısı: 28 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı Bağdat'ta intihar saldırısı: 28 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı         
11:17
Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı         
11:08
Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı         
10:36
Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi         
09:31
Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın         
09:08
Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar 3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar         
08:07
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 14:28:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Artvin'de kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlar çileyi eğlenceye çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei