Artvin'de kar tatili çocuklara yaradı - Son Dakika
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Artvin'de kar tatili çocuklara yaradı

7 saat önce

Artvin'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Artvin'de kar tatili çocuklara yaradı, System.String[]

Artvin'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Tatili fırsat bilen çocuklar karın keyfini doyasıya yaşadı.


Artvin'de 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı, dün sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Tatili fırsat bilen çocuklar karın keyfini doyasıya yaşarken, ellerine aldıkları poşet, naylon ne varsa kayarak eğlendiler.


Tatili fırsat bilen 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Alperen Kurt, "kar sayesinde okullar tatil oldu. Bizde bunun keyfini çıkartıyoruz. Kayıyoruz, kartopu savaşı yapıyoruz eğleniyoruz. Karda oynamayı çok seviyoruz" dedi. - ARTVİN

Artvin, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:17 Kaynak: İHA
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