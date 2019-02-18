Artvin'de Kar Yağışı
1 saat önce
Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.
Artvin
'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Ardanuç
'ta 2, Şavşat
'ta 10 olmak üzere 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yolları nedeniyle ekipler yol açma çalışmalarına başlarken, kar yağışının bölgede bir türe daha etkili olması bekleniyor. - ARTVİN
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:55 Kaynak: İHA
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