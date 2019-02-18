Son Dakika Haberleri: Artvin'de Kar Yağışı

Artvin'de Kar Yağışı

1 saat önce

Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Ardanuç'ta 2, Şavşat'ta 10 olmak üzere 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yolları nedeniyle ekipler yol açma çalışmalarına başlarken, kar yağışının bölgede bir türe daha etkili olması bekleniyor. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:55 Kaynak: İHA

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