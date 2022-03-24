Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü - Son Dakika
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Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü

24.03.2022 09:00

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken kar, 5 besi ahırının çatısının çökmesine neden oldu.

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü

ARTVİN - Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken kar, 5 besi ahırının çatısının çökmesine neden oldu. Çöken çatılar nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Güleş köyü ve Tosunlu köylerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çatıda biriken kar kütlelerine dayanamayan besi ahırlarının çatıları çöktü. Güleş Köyü'nde 4 besi ahırı Tosunlu Köyü'nde ise 1 ahır, olmak üzere toplam 5 ahır zarar gördü. Ahırlarda hayvanların olmaması büyük facianın önüne geçerken, yaklaşık 1 milyon liralık maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü
Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü
Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü
Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü
Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü
Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü
Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü
Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü
Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü
Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü
Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü - Son Dakika
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