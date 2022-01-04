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Artvin'de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı - Son Dakika

Artvin'de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı

04.01.2022 09:14
Artvin'de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı

Artvin'de iki gündür özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında köy ve yayla yollarında kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Artvin'de iki gündür özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında köy ve yayla yollarında kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Off-road tutkunları bunu fırsata çevirip yaylaların yolunu tutarken, İl Özel İdaresi ekipleri ise bir kez daha kar mesaisi yaptı.

Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan soğuk hava Artvin ve ilçelerinde yerini hafta sonu kar yağışına bıraktı. Bazı köy ve yayla yolları ulaşıma kapanırken ekipler kar mesaisine yeniden başladı.

Yusufeyi ilçesine bağlı Barhal ve Yaylalar köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle iki köy yolu ulaşıma kapanınca, Yusufeli Off-road ve Dağcılık Spor Kulübü (YUMDOFF) ekip üyeleri Ramazan Özdemir, Ferit Aksoy, Hasan Özdemir arazili araçlarıyla yola koyuldu. Karlı yollarda safari yapan offroad tutkunları, aynı zamanda kapalı olan yayla yollarını kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Barhal ve Yaylalar köyünün yolunda kar nedeniyle ağaçlar devrilince, kulüp üyeleri araçlarında bulunan vinç yardımıyla devrilen ağaçları çekerek yolu ulaşıma tekrar açtı.

Öte yandan Yusufeli ilçe İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede bulunan ve kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak için kar mesaisine başladı. Kar kalınlığını bir metreyi bulduğu köy yolları grayder yardımıyla yeniden ulaşıma açıldı. - ARTVİN

Artvin'de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı
Artvin'de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı
Artvin'de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı
Artvin'de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı
Artvin'de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı
Artvin'de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı

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Doğu Karadeniz, Yusufeli, Artvin, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı - Son Dakika


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