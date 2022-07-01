Heyelanın sürüklediği kayaların bölgedeki 4 tırın üzerine düştüğünü ifade eden Doruk, ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA

Kemalpaşa, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

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