Artvin'de Karadeniz Sahil Yolundaki Tünelde Göçük
26 dakika önce
Artvin'in Hopa-Kemalpaşa arasında Karadeniz Sahil kara yolundaki Kopmuş Tüneli'nde göçük meydana geldi.
Artvin
'in Hopa- Kemalpaşa
arasında Karadeniz
Sahil kara yolundaki Kopmuş Tüneli'nde göçük meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya parçaları, tünelde göçüğe neden oldu.
İhbar üzerine, bölgeye AFAD
ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Tüneldeki kamera kayıtlarının incelenmesinin ardında göçükte can ve mal kaybı yaşanmadığı belirlendi.
Artvin Valisi Yılmaz
Doruk göçük sonrası tünelde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Göçük nedeniyle trafik tek şeritten verilmeye başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:37 Kaynak: AA
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