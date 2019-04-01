Son Dakika Haberleri: Artvin'de Karadeniz Sahil Yolundaki Tünelde Göçük

Artvin'de Karadeniz Sahil Yolundaki Tünelde Göçük

26 dakika önce

Artvin'in Hopa-Kemalpaşa arasında Karadeniz Sahil kara yolundaki Kopmuş Tüneli'nde göçük meydana geldi.

Artvin'de Karadeniz Sahil Yolundaki Tünelde Göçük, System.String[]
Artvin'in Hopa- Kemalpaşa arasında Karadeniz Sahil kara yolundaki Kopmuş Tüneli'nde göçük meydana geldi.


Yamaçtan kopan kaya parçaları, tünelde göçüğe neden oldu.

İhbar üzerine, bölgeye AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Tüneldeki kamera kayıtlarının incelenmesinin ardında göçükte can ve mal kaybı yaşanmadığı belirlendi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk göçük sonrası tünelde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


Göçük nedeniyle trafik tek şeritten verilmeye başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:37 Kaynak: AA

Hopa, Karadeniz, Artvin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Artvin Hopa'da Sahil Yolu Üzerindeki Tünel Çöktü! Bölgeye Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Son Dakika! İmamoğlu'ndan Seçim Sonuçlarına İlişkin Son Dakika Açıklaması: Kazandığımızı Biliyoruz Son Dakika! Bahçeli'den İlk Açıklama Geldi: Cumhur İttifakı Hedefine Ulaşmıştır Son Dakika! Kılıçdaroğlu: Bizim Elimizdeki Verilere Göre İstanbul'da Seçimi Ekrem İmamoğlu Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:03:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin'de Karadeniz Sahil Yolundaki Tünelde Göçük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]