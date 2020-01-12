Artvin'de karlı dağlarla bulutlarla görsel şöleni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de karlı dağlarla bulutlarla görsel şöleni - Son Dakika

Artvin'de karlı dağlarla bulutlarla görsel şöleni

6 saat önce

Artvin'de karlı dağların üzerini kaplayan bulutlar, görenleri kendisine hayran bıraktı.

Artvin'de karlı dağlarla bulutlarla görsel şöleni, System.String[]

Artvin'de karlı dağların üzerini kaplayan bulutlar, görenleri kendisine hayran bıraktı.


Artvin'in etrafını saran dağlar ve üzerini beyaz örtüyle kaplayan kar ile bulutların dansı doyumsuz manzarayı ortaya çıkarttı. Oluşan görsel şölen Kafkasör Yaylası'nda bulunan bir otelin işletmecisi Erhan Gazihan tarafından fotoğraflandı. Kafkasör yaylasından vadiye doğru uzanan dağların üzerinde adeta görsel şölen yaşandığını belirten Gazihan, "Bu muazzam görüntüleri kaçırmamak için sabahın erken saatinde uyandım. Bir saatten fazladır izledim aynı zamanda fotoğrafladım. Dağların üzerinde süzülmüş olan karla birlikte gün boyu oluşan görsel şölen harikaydı. Bu anı kaçırmamak için bol bol fotoğraf çektim" dedi. - ARTVİN

Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:28 Kaynak: İHA
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