Artvin'de kartpostallık gök kuşağı manzarası - Son Dakika

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyü Selant yaylasında sağanak yağmurun ardından oluşan gök kuşağı görüntüsü muhteşem manzara sundu. İki dağı birleştiren gök kuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. Bölge halkından Durmuş Yazıcı, gök kuşağının eşsiz manzarasını kayıt altına aldı. Gök kuşağının renk cümbüşü ve bulutlarla bütünleşen haliyle kartpostallık görüntüleri aratmadı.

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