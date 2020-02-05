Artvin'de kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

Artvin'de kartpostallık görüntüler oluştu

6 saat önce

Artvin'de hava sıcaklığının eksi 10'a düşmesiyle dev sarkıtların oluştuğu dik yamaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Artvin'de kartpostallık görüntüler oluştu, System.String[]

Artvin'de hava sıcaklığının eksi 10'a düşmesiyle dev sarkıtların oluştuğu dik yamaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Artvin'de hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce dik kayalardan çıkan sular dondu, dev sarkıtlar oluştu. Kış ayının en güzel yaşandığı illerden birisi olan Artvin'deki manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının eksi 10'a kadar düştüğü Yusufeli ilçesi İşhan köyünde dik yamaçlardan çıkan suların donması ile oluşan sarkıtları gören vatandaşlar, anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektiler. - ARTVİN

Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
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