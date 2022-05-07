ARTVİN'DE KAYA DÜŞEN YOL ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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ARTVİN'DE KAYA DÜŞEN YOL ULAŞIMA KAPANDI

07.05.2022 09:24
ARTVİN'DE KAYA DÜŞEN YOL ULAŞIMA KAPANDI

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu, ulaşıma kapandı.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu, ulaşıma kapandı.

Artvin-Şavşat kara yolunun 30'uncu kilometresinde sağanak nedeniyle sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü kara yolu, ulaşıma kapandı. Yolun her iki yönünde sürücüler araçları ile yolda kaldı. Bazı sürücüler yola düşen kayaları kaldırmaya çalıştı. İhbar üzerine heyelanlı bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

Şavşat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bilgehan Koşar, 'Bu yolda yaz-kış özellikle yağmurlu havalarda sürekli kayalar yola düşüyor. Yıllardır bu yola bir çözüm bulunmadı. Kayaların düşmesi sonucu çok sayıda ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Acil önlem alınmasını istiyoruz' dedi.

ARTVİN'DE KAYA DÜŞEN YOL ULAŞIMA KAPANDI
ARTVİN'DE KAYA DÜŞEN YOL ULAŞIMA KAPANDI
ARTVİN'DE KAYA DÜŞEN YOL ULAŞIMA KAPANDI
ARTVİN'DE KAYA DÜŞEN YOL ULAŞIMA KAPANDI
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARTVİN'DE KAYA DÜŞEN YOL ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika


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