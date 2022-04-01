Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi 6 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika
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Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi 6 gün sonra kurtarıldı

01.04.2022 14:37
Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi 6 gün sonra kurtarıldı

Artvin'in Borçka ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi 6 gün sonra kurtarıldı.

Artvin'in Borçka ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi 6 gün sonra kurtarıldı.

İlçeye bağlı Aralık köyünde ikamet eden İsmail Kesici, hayvanlarını otlatırken bir keçisinin kaybolduğunu fark etti.

Kesici, birkaç gün süren aramanın ardından keçinin kayalıklarda mahsur kaldığını tespit etti ancak kendi imkanlarıyla kurtaramadı.

AFAD ve Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK) ekipleri, Kesici'nin yardım talebi üzerine bölgeye gelerek ip yardımıyla keçinin bulunduğu alana indi.

Keçi, yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından HOPAK Derneği Sorumlusu Emin Üçüncü'nün kucağına iple bağlanarak 60 metrelik kayalıklardan indirildi.

Yorgun düştüğü gözlenen keçiye yem ve su verildi. Keçisini teslim alan İsmail Kesici, ekiplere teşekkür etti.

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Aralık, Borçka, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi 6 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika


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