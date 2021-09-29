Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD gönüllüleri kurtardı - Son Dakika

AFAD yetkililerinin yönlendirmesiyle AFAD gönüllüsü de olan Yusufeli Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü üyesi dağcılar Emin Bülbül, Muzaffer İnce ve Mehmet İnce bölgeye gitti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Köprügören köyünde yaşayan Mehmet İnce , hayvanlarını otlatırken 3 keçisinin kaybolduğunu fark etti.

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