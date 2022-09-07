Gelin, kayınvalidesinin hayalini gerçekleştirmek için düğün yerine at üstünde geldi - Son Dakika
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Gelin, kayınvalidesinin hayalini gerçekleştirmek için düğün yerine at üstünde geldi

07.09.2022 20:42
Gelin, kayınvalidesinin hayalini gerçekleştirmek için düğün yerine at üstünde geldi

Artvin'de, kayınvalidesinin hayalini gerçekleştirmek isteyen gelin düğün yerine at üstünde geldi.

Artvin'de, kayınvalidesinin hayalini gerçekleştirmek isteyen gelin düğün yerine at üstünde geldi.

Artvin Belediyesinde veteriner hekim olarak görev yapan Uğur Coşgun ile Esen Yiğit, Çayağzı Mahallesi'ndeki salonda organize edilen düğünle dünyaevine girdi.

Damadın annesi Hayriye Coşgun'un yıllardır hayalini kurduğu Türk gelenek ve adetlere uygun olarak gelinin atla düğün alanına gelmesi arzusu, genç çift tarafından gerçekleştirildi.

Çift, Pırnallı köyündeki evinden gelin arabasıyla şehir merkezine geldi.

Gelin, buradan düğün salonuna kadar olan yaklaşık bir kilometrelik yolu ise Ardahan'dan getirilen ata binerek devam etti. Damat Uğur Coşkun da süslenmiş beyaz atın yanında yürüyerek geline eşlik etti.

Gelin ve damat, salonun önünde yakınları ve misafirler tarafından coşkuyla karşılandı.

Uğur Coşgun, AA muhabirine, annesinin hayalini gerçekleştirmek istedikleri için böyle bir şey yaptıklarını anlatarak, "Annemin en büyük hayaliydi. Bizim için güzel, tatlı bir anı oldu. Unutulmaz bir şey yaşadık. Misafirlerimiz de buna destek oldular. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Esen Yiğit ise at üzerinde gelinlikle düğüne gitme teklifini ilk duyduğunda çok şaşırdığını ifade ederek, "Önce gelinlikle ata binmek zor olacağı için biraz tereddüt ettim. Düşününce yapabileceğime inandım ve fikir bana da sıcak geldi. Eşimi, kayınvalidemi kırmak istemedim. Çok keyif aldım." diye konuştu.

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Artvin, doğal güzellikleri ile dünya basınında da ilgi çekmeye başladı Artvin, doğal güzellikleri ile dünya basınında da ilgi çekmeye başladı
Kaynak: AA

Esen Yiğit, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelin, kayınvalidesinin hayalini gerçekleştirmek için düğün yerine at üstünde geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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