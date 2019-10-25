Artvin'de kayıp Alzheimer hastası için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Arama kurtarma çalışmaları 3 AFAD arama kurtarma personeli, 4 UMKE personeli, 10 jandarma personeli ve 2 iz takip köpeğinin katılımıyla devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre ilçeye Zeytincik Köyünde yaşayan alzheimer hastası Suna Pala (87) için jandarmaya kayıp ihbarı yapıldı.

Artvin 'in Yusufeli ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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