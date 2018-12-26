Son Dakika Haberleri: Artvin'de Kayıp Genç Jandarma Ekiplerince Bulundu

Artvin'de Kayıp Genç Jandarma Ekiplerince Bulundu

51 dakika önce

Artvin'de kaybolan genç, jandarma ekiplerince bulundu.

Artvin'de Kayıp Genç Jandarma Ekiplerince Bulundu, System.String[]
Artvin'de kaybolan genç, jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığını arayan M.Y, 24 yaşındaki oğlu O.Y'nin kayıp olduğunu belirterek, yardım istedi.

İl ve Yusufeli ilçe jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucu O.Y, merkeze bağlı Dokuzoğul köyünde hafif yaralı ve yarı baygın halde bulundu.

Düşmeye bağlı yaralandığı tespit edilen O.Y, Artvin Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ailesine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:02 Kaynak: AA

Artvin, Jandarma, Güncel
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