Artvin'de Kayıp Genç Jandarma Ekiplerince Bulundu
51 dakika önce
Artvin'de kaybolan genç, jandarma ekiplerince bulundu.
Artvin
'de kaybolan genç, jandarma ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığını arayan M.Y, 24 yaşındaki oğlu O.Y'nin kayıp olduğunu belirterek, yardım istedi.
İl ve Yusufeli
ilçe jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucu O.Y, merkeze bağlı Dokuzoğul köyünde hafif yaralı ve yarı baygın halde bulundu.
Düşmeye bağlı yaralandığı tespit edilen O.Y, Artvin Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ailesine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:02 Kaynak: AA
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