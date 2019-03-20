Artvin'de Kayıp Kişi Ormanlık Alanda Ölü Bulundu
15 dakika önce
Artvin'in Ardanuç ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşıklar köyündeki evinden 18 Mart'ta ayrılan Naci Altun'dan (58) haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Kayıp ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Altun'un cesedi, köy yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.
Altun'un cesedi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:13 Kaynak: AA
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