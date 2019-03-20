Son Dakika Haberleri: Artvin'de Kayıp Kişi Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Artvin'de Kayıp Kişi Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

15 dakika önce

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.

Artvin'de Kayıp Kişi Ormanlık Alanda Ölü Bulundu, System.String[]
Artvin'in Ardanuç ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşıklar köyündeki evinden 18 Mart'ta ayrılan Naci Altun'dan (58) haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Kayıp ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Altun'un cesedi, köy yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

Altun'un cesedi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:13 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Marketlerin Kendi Ürünlerini Satmalarına Sınırlama Geliyor 7 Kilo Ağırlığında Bebek Dünyaya Getiren Anneden Olay Yorum: Kamyon Çarpmış Gibi Hissettim Cami Saldırısının Ardından Yeni Zelandalılar İslam Dini Hakkında Bilgi Almak İçin Camilere Akın Etti Emekliler Temmuz'da En Az Yüzde 5 Zam Alacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 12:28:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin'de Kayıp Kişi Ormanlık Alanda Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]