Artvin'de keçiler tuz ihtiyaçlarını zemin destekleme duvarlarından karşılıyor - Son Dakika
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Artvin'de keçiler tuz ihtiyaçlarını zemin destekleme duvarlarından karşılıyor

21.04.2022 09:47

Artvin'de keçiler tuz ihtiyaçlarını zemin destekleme duvarlarından karşılıyor Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatı kapsamında devam yol ve tünel çalışmaları yaban keçilerinin uğrak noktası haline geldi.

Artvin'de keçiler tuz ihtiyaçlarını zemin destekleme duvarlarından karşılıyor

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatı kapsamında devam yol ve tünel çalışmaları yaban keçilerinin uğrak noktası haline geldi. Yapılan zemin destekleme duvarına çıkan, yaban keçileri yer çekimine meydan okuyarak tuz ihtiyaçlarını ilginç bir yöntemle karşılıyor.

Artvin'de bulunan Çoruh Nehri üzerine inşa edilen barajlar ve yol çalışmaları kapsamında yapılan zemin destekleme duvarlarına çıkan yaban keçileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Adeta yer çekimine meydan okuyan yaban keçileri son olarak sürü halinde Yusufeli ilçesine bağlı Dutdere mevkiinde yapımı devam eden yeni yerleşim yeri Sarıgöl tünel girişinde görüntülendi. İçerisinde doğal kalker taşları ve kil karışımının yer aldığı beton bağlayıcı malzemeyi yalayan keçiler bu sayede tuz ihtiyaçlarını gideriyor. Tuz ihtiyacını gidermek için sürüler halinde bu tehlikeyi göze alan keçilerin, zorlu yolculuğu görüntülenirken, insanlardan kaçmamaları dikkat çekiyor.

Özellikle sarp ve dik yamaçlarda yaşayıp, besinlerini bu şekilde karşılamalarıyla bilinen keçileri, zayıf ve çevik bedenleri sayesinde neredeyse 90 derecelik dik bir açı gibi görünen yamaçlara bile kolayca tırmanabiliyor.

Artvin'de keçiler tuz ihtiyaçlarını zemin destekleme duvarlarından karşılıyor
Artvin'de keçiler tuz ihtiyaçlarını zemin destekleme duvarlarından karşılıyor
Artvin'de keçiler tuz ihtiyaçlarını zemin destekleme duvarlarından karşılıyor
Artvin'de keçiler tuz ihtiyaçlarını zemin destekleme duvarlarından karşılıyor

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Yusufeli, Artvin, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artvin'de keçiler tuz ihtiyaçlarını zemin destekleme duvarlarından karşılıyor - Son Dakika


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