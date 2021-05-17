Artvin'de kene vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Artvin'de kene vakaları artmaya devam ediyor

17.05.2021 11:27
Artvin'de kene vakaları artmaya devam ediyor, System.String[]

Artvin'de havaların ısınmasıyla birlikte kene vakaları artmaya devam ediyor.

Artvin'de havaların ısınmasıyla birlikte kene vakaları artmaya devam ediyor. Covid-19'u yanı sıra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla mücadele edilen kentte, 16 yaşındaki Emre Selim Geçici'nin ardından bu kez 60 yaşındaki Nezir K. ve 30 yaşındaki Akın D. kene ısırığı nedeniyle tedavi altına alındı.

Artvin'in Ardanuç İlçesi Peynirli köyünden kene ısırığı nedeniyle KKKA hastalığına yakalanan 16 yaşındaki Emre Salim Geçici, Trabzon Karadeniz Teknik üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavinin ardından taburcu edildi. Durumun iyi olduğu öğrenilen gencin taburcu haberini alan ilçe sakinleri, peş peşe gelen kene vakalarıyla yeniden kabus yaşadı. Boyalı köyü sakinlerinden Akın D. kene ısırığı sonucunda Artvin Devlet Hastanesinde tedavi görürken, Harmanlı köyünden 60 yaşındaki Nezir K. ise evinde dinleniyor.

Kentte toplam kene vaka sayısının dört olurken, vakaların en fazla görüldüğü ilçe ise Ardanuç oldu. - ARTVİN

Artvin'de kene vakaları artmaya devam ediyor
Artvin'de kene vakaları artmaya devam ediyor

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de kene vakaları artmaya devam ediyor - Son Dakika


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