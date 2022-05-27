Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika
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Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı

27.05.2022 16:50

Kereste atölyesi alev alev yandı.

Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı

ARTVİN - Artvin'de kereste atölyesinde yangın çıktı. Atölyenin bitişiğinde bulunan evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Artvin'in Yenimahalle mevkiinde faaliyette olmayan ve depo olarak kullanılan kereste atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kıs sürede yükseldiği atölye tamamen yanarken, yangın bitişiğinde bulunan ev ve ahırlara sıçradı. Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yoğun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, park halinde bulunan bir minibüs de alevlerden nasibini aldı.

Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı

YORUMLAR
500
Artvin'de kereste atölyesi, ev, otomobil ve 3 ahır yandı Artvin'de kereste atölyesi, ev, otomobil ve 3 ahır yandı Palet deposu alev alev yandı Palet deposu alev alev yandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kereste atölyesi alev alev yandı... Dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika


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