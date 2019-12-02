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Artvin'de kış lastiği denetimleri

6 saat önce

Artvin Emniyet Müdürlüğünce il genelinde araçlarda kış lastiği kullanımı konusunda denetim yapıldı.

Artvin'de kış lastiği denetimleri, System.String[]

Artvin Emniyet Müdürlüğünce il genelinde araçlarda kış lastiği kullanımı konusunda denetim yapıldı.

Kentte, kara yolu ulaşımında yaşanabilecek olumsuz yol koşulları dikkate alınarak vatandaşların güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla yapılan denetimde, ticari araçlar kontrol edildi.

Yaptıkları denetimlerde lastiklerin diş derinliğini ölçen ekipler, kış lastiği kullanmadıkları tespit edilenlere 625 lira para cezası verdi.

Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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