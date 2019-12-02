Artvin'de kış lastiği denetimleri
6 saat önce
Artvin Emniyet Müdürlüğünce il genelinde araçlarda kış lastiği kullanımı konusunda denetim yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:38 Kaynak: AA
Artvin Emniyet Müdürlüğünce il genelinde araçlarda kış lastiği kullanımı konusunda denetim yapıldı.
Kentte, kara yolu ulaşımında yaşanabilecek olumsuz yol koşulları dikkate alınarak vatandaşların güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla yapılan denetimde, ticari araçlar kontrol edildi.
Yaptıkları denetimlerde lastiklerin diş derinliğini ölçen ekipler, kış lastiği kullanmadıkları tespit edilenlere 625 lira para cezası verdi.
Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi