Artvin'de Kızak Yarışları Yapıldı

Artvin
'de "Atabarı Kızak Yarışları" gerçekleştirildi. Türkiye
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Artvin Belediyesi
ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Atabarı Kayak Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda 9 il ve 36 kulüpten 66 sporcu, "Erzurum
Kızağı" ile "Kastamonu
Kızağı" dallarında minikler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride mücadele etti.
Yarışlar sonunda "Erzurum Kızağı" dalında yıldızlarda İbrahim Hakkı
Atlı Sporlar Kulübünden Yunus Yıldırım
, gençlerde Şengel Atlı Spor Kulübünden Murat Aksakallı birinci oldu.
"Kastamonu Kızağı" dalında ise erkeklerde minikler kategorisinde Orhaneli
Rahvan Atlı Spor Kulübü Derneğinden Mehmet Çülük, yıldızlarda Çatal Zeytin
Spor Kulübü Derneğinden Ferhat Sivri, gençlerde de Bursa
Kızıklar Rahvan Atlı Spor Kulübü Derneğinden İbrahim Hakkı Sarı birinciliğe ulaştı.
Kızlarda miniklerde Kahramanmaraş
Akçakoyunlu İdman Yurdu Spor Kulübünden Rahime Dal, yıldızlarda Toprak Mahsulleri Ofisi
Spor Kulübünden Çağla Selen Karagöz
birinciliği kazandı.
Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri, Vali Yılmaz Doruk
ile diğer protokol üyelerince verildi.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, federasyon olarak 2019 sezon açılışını Artvin'deki organizasyonla yaptıklarını söyledi.
Kastamonu Ilgaz Dağı
'nda 2 Şubat'ta da yarışlar düzenleneceğini belirten Genç, Erzurum ve Kahramanmaraş'ta yapılacak yarışlar sonunda Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştireceklerini anlattı.
Genç, 600 yıllık geleneği olan bir sporu yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti.
Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe
ise Artvin'de doğa turizminin yanı sıra spor turizminin de geliştiğini, kentin son birkaç yıldır kış sporlarında adından sıkça söz ettirdiğini dile getirdi.
Organizasyonun Artvin'in tanıtılmasına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Kocatepe, "Artvin dev adımlarla birileri istese de istemese de Türkiye'nin yıldızı olmaya devam ediyor. Butik turizm kenti Artvin'de kış turizmi de canlıdır. Tüm hemşehrilerimizi Karadeniz
'in en güzel kayak merkezine kayak yapmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Yarışları İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş
, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, AFAD
İl Müdürü Mehmet Salih
Avcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, AK Parti İl Başkanı Şenol Alpaslan ile vatandaşlar da izledi.