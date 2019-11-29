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Artvin'de korkutan heyelan

6 saat önce

ARTVİN'deki Sebzeciler köyünde, yamaçtan kopan dev kayalar, baraj göletine düştü.

Artvin'de korkutan heyelan, System.String[]

ARTVİN'deki Sebzeciler köyünde, yamaçtan kopan dev kayalar, baraj göletine düştü. Köyde paniğe neden olan heyelan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

?Olay, saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçesi Sebzeciler köyünde meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar, Artvin baraj gölünü düştü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı heyelanda çevreye toz bulutu yayıldı. Korkuya neden olan heyelan anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri kayda alan Sebzeciler Köyü Muhtarı Yaşar Çoruh, "Büyük bir heyelan oldu. İnşallah can kaybı yoktur. Allah korusun" diyerek sosyal medyada paylaştı.


Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:45 Kaynak: DHA
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