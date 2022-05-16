Yanan ahır ve samanlık paniğe neden oldu - Son Dakika
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Yanan ahır ve samanlık paniğe neden oldu

16.05.2022 12:39

Yanan ahır ve samanlık paniğe neden olduARTVİN Artvin'in Borçka ilçesinde yanan ahır ve samanlık korku ve paniğe neden oldu.

Yanan ahır ve samanlık paniğe neden oldu

ARTVİN Artvin'in Borçka ilçesinde yanan ahır ve samanlık korku ve paniğe neden oldu. Yangın anı ise çevrede bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aksu mahallesinde boş ahır ve samanlıkta sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Alevlerin kısa sürede yükseldiği yangında itfaiye ekipleri olay yerine giderek yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri etrafta bulunan evlere yayılmadan yangını kontrol altına alırken, korku dolu anların yaşandığı yangında can kaybı ve yaralanma almadı.

Yanan ahır ve samanlık paniğe neden oldu
Yanan ahır ve samanlık paniğe neden oldu
Yanan ahır ve samanlık paniğe neden oldu
Yanan ahır ve samanlık paniğe neden oldu
Yanan ahır ve samanlık paniğe neden oldu
Yanan ahır ve samanlık paniğe neden oldu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanan ahır ve samanlık paniğe neden oldu - Son Dakika


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