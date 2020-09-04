Artvin'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Artvin'de, İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetim yapıldı.

Polis, zabıta ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında il genelinde denetim gerçekleştirdi.

Vali Vekili Nebi Çanga, denetimler sırasında vatandaşlarla sohbet ederek, Kovid-19 tedbirlerine en üst düzeyde istisnasız uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerde iş yerlerinde ateş ölçer cihazı, dezenfektan ve Kovid-19 riskine karşı 14 kuralın yer aldığı afişin bulundurulması noktasında da uyarılarda bulunan Çanga, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları hususunda da daha fazla hassasiyet gösterilmesini istedi.