Artvin'de Kovid-19 önlemlerine uymayan 7 kişiye ceza - Son Dakika

Artvin'de Kovid-19 önlemlerine uymayan 7 kişiye ceza

Artvin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kurala uymayanlara toplam 11 bin 18 lira para cezası uygulandı.

Artvin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kurala uymayanlara toplam 11 bin 18 lira para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kafkasör boğa güreşi arenasında 3 kişinin, boğa güreşi yaptırdığını tespit etti. Söz konusu boğa sahiplerine, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 9 bin 450 lira, alanda izleyici olarak bulunan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 kişiye ise 1568 lira olmak üzere toplam 11 bin 18 lira idari para cezası kesildi. Jandarma ekiplerinin, toplum sağlığını korumak için kontrolleri devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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