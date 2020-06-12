Artvin'de, "Kovid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar konulu" uluslararası e-kongre, 24 -26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan ve internet üzerinden online düzenlenecek kongreye, konuşmacı olarak yurt içi ve dışından 13 bilim insanı katılım sağlayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, kongre ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, kongrenin, "Kovid-19 Sürecinde Eğitime Bakış" ana temasıyla düzenleneceğini belirtti.

Kongrenin önemine de dikkati çeken Acar, kongrenin, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde eğitim alanında gerçekleşen değişimlere ve gelişmelere yönelik çalışmalarla, eğitim dünyasına katkı sağlayan kişileri bir araya getireceğini kaydetti.

"Burada oluşacak fikirler eğitim dünyamızın geleceğine yön verecek"

Acar, Türkiye'de ve Artvin'de bu kongre ile bir ilki yapacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de belki dünyada ilk kez yapılacak e-kongre ile pandemi sürecinden sonra eğitimdeki yeni yaklaşımlar ile eğitimde oluşacak yeni normlar bilimsel olarak tartışılacak. 5'i yabancı 13 konuşmacının olacağı kongrede yaklaşık 10 bin kişiyi sanal sınıf ortamlarında ağırlayıp eğitimde yeni yaklaşımları konuşacağımız bir kongreye ev sahipliği yapacağız. Kongrede konuşmacıların yanı sıra, Türkiye ve dünyanın her tarafından bildiriler ve araştırma sonuçları da yer alacak."

Kovid-19'un dünyanın ortak kaderi olduğunu ifade eden Acar, "Burada oluşacak fikirler eğitim dünyamızın geleceğine yön verecektir. Artvin'de böylesi bir kongreyi yapacak olmanın heyecanın yaşıyoruz." dedi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki de konuşmasında bir aylık bir çalışma sonrası böyle bir kongre fikrinin ortaya çıktığını belirterek, e- kongrenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.