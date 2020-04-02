Artvin'de köy muhtarlığı kendi karantinasını oluşturdu - Son Dakika

Artvin merkeze bağlı Sarıbudak Köyü'nde yaşayan vatandaşları korumak için muhtarlığının aldığı kararla köy girişi dubalarla kapatılıp gelenler kayıt altına alınıyor.



Köyün gençlerinden oluşan ekip, vardiya usulü 24 saat nöbet tutarak köye giren çıkanları kayıt altına alıyor.



Gelen araçları durdurup içindekilerin ateşini ölçen gençler 14 gün kuralını ve sosyal mesafeyi hatırlatarak gerekli bilgileri aktarıyor.



Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından birçok tedbir kararları peş peşe geldi. Artvin merkeze bağlı 80 haneli Sarıbudak köyü muhtarlığı ise bu tedbirlere ek olarak kendi karantinasını oluşturdu. Köyün gençlerinden oluşan ekip, vardiyalı olarak köyün girişinde nöbet tutmaya başladı.



Köyün girişine konulan dubalarla yol kapatan gençler, köye gelenlerin bilgileri alarak kayıt ediyor. Daha sonra ateşlerini ölçerek evde kalmaları yaşlılarla temas etmeleri konusunda bilgi veriyorlar.



Köy halkının korona virüsünden korumak için böyle bir uygulama başlattıklarını ifade eden Köy Muhtarı İrfan Beken," inşallah bu zor günler geçecek. Bizde bu kapsamda 12 gün boyunca köye giriş çıkışları kontrol edeceğiz. İl dışından gelenler olursa onların evlerinde 14 gün kendilerini takip edeceğiz. Bu uygulama herkesin sağlığı için oldukça önemli " dedi.



Alınan kayıtları Jandarma ekipleriyle paylaştıklarını söyleyen Beken, gençler gönüllü olarak bu uygulamamıza katılıyor. Şuana kadar bir sorun yaşamadık İnşallah bundan sonrada yaşamayız" diye konuştu. - ARTVİN