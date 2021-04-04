ARTVİN KÖYE İNEN DAĞ KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

ARTVİN KÖYE İNEN DAĞ KEÇİLERİ GÖRÜNTÜLENDİ
04.04.2021 10:29
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde dağların zirvesinde yiyecek bulmakta zorlanınca Altıparmak köyüne inen koruma altındaki dağ keçileri, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde dağların zirvesinde yiyecek bulmakta zorlanınca Altıparmak köyüne inen koruma altındaki dağ keçileri, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçileri, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulma sıkıntı nedeniyle Yusufeli ilçesi Altıparmak köyü Deftisa Mahallesi'ne kadar indi. Yöre halkı, boynuzları 1,5 metreyi bulan ve indikleri köyde yiyecek arayışına giren dağ keçilerinin bu anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Boynuzlarını kullanıp, birbirleriyle kavga ettikleri görülen dağ keçileri, köydeki yiyecek arayışının ardından ormanlık alana girip gözden kayboldu.
Son Dakika Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı 4 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, sevgilisinin yatak odasında yakayı ele verdi Lüks rezidansta 100 bin liralık ziynet eşyası bulunan çelik kasayı bavula koyup böyle çaldılar Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor