Son Dakika Haberleri: Artvin'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı
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Artvin'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı

2 saat önce

Artvin'de Köylere Hizmet Götürme Birliği ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Artvin'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı, System.String[]

Artvin'de Köylere Hizmet Götürme Birliği ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda konuşan Vali Yılmaz Doruk, bir süre önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden katip üye Ahmet Çakaloğlu'na Allah'tan rahmet, acılı ailesine bir kez daha "başsağlığı" diledi.

Toplantı, katip üye seçimi ile 2019 yılı bütçesinde tahmin edilen rakamlarda eksiye düşen kalemlere ödenek aktarılması, 2020 yılı mali bütçesinin görüşülmesi, dilek ve temenniler ile devam etti.

Toplantının sonunda Ahmet Çakaloğlu'nun yerine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere yeni katip üye seçimi yapıldı. Katip üyeliğine Şehitlik Köyü Muhtarı Mustafa Gür getirildi.

Vali Yılmaz Doruk başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Uğur Özerden, İl Genel Meclisi üyeleri ve merkez köy muhtarları katıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Yılmaz Doruk, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:52 Kaynak: AA
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