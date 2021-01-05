Son dakika haberleri: Tahta kızak ile kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tahta kızak ile kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler

05.01.2021 09:16

Son dakika haberleri... Tahta kızak ile kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler Yanıklı Köyü sakinleri çocuk, genç, yaşlı demeden el yapımı kızaklarıyla kayarak karın tadını çıkarıyor Artvin'in Yanıklı köyü sakinleri pandemi günlerinden sıkılınca tahta kızaklarla karın keyfini doyasıya yaşadı.

Tahta kızak ile kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler

Yanıklı Köyü sakinleri çocuk, genç, yaşlı demeden el yapımı kızaklarıyla kayarak karın tadını çıkarıyor

ARTVİN - Artvin'in Yanıklı köyü sakinleri pandemi günlerinden sıkılınca tahta kızaklarla karın keyfini doyasıya yaşadı. Pandemi nedeniyle evde kalan vatandaşlar kar görünce tahta kızaklarını alan köy meydanına koştu.

Artvin kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan ve ahşap mimarisiyle ünlü Yanıklı Köyü sakinleri çocuk, genç, yaşlı demeden el yapımı kızaklarıyla kayarak karın tadını çıkarıyor.

Korona virüsün (Covid-19) nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayan Yanıklı köyü sakinleri, kar yağışını görünce dayanamadılar. Köyde kar kalınlığı yarım metreye ulaşınca köyün asırlık geleneği olan tahta kızak eğlencesine 7'den 70'e tüm vatandaşlar "sıka" adını verdikleri, el yapımı tahta kızaklarıyla katıldı.

Doğayla bütünleşmiş ahşap evleri ve karla kaplı ağaçlarıyla ayrı güzelliğe bürünen Yanıklı köyünde yaşayan vatandaşlar, günlük işlerini yaptıktan sonra kızaklarını alarak çocuklar gibi doyasıya eğleniyor. Yün çorap ve kara lastikleriyle el yapımı tahta kızaklarıyla köy içinde bulunan ahşap binaların arasında peşpeşe kayan vatandaşlar maske ve sosyal mesafeye kuralına da uyarak korona tedbirlerini de elden bırakmıyor.

81 yaşına rağmen tahta kızaktan vazgeçmiyor

Ara ara gülümseten küçük kazalar meydana gelsede en ilgi çekici anlar ise 81 yaşındaki Ali Seçkin'in tahta kızak tutkusu oldu. Yaşına aldırış etmeden gençlere kızağıyla eşlik eden Seçkin, "küçük yaştan itibaren tahta kızağımla kayıyorum. Bu gelenek bize dedelerimizden kaldı. Küçükken sürekli yarışırdık. Bu şekilde sporda yapmış oluyoruz" dedi.

Hastalık için stresin önemli olduğunu ifade eden yöre sakinlerinden Osman Genç ise, "kış aylarında genelde büyükşehirlere çocuklarımızın yanına giderdik. Fakat pandemi nedeniyle bu yıl gidemedik. Bizde köyde stresimizi bu şekilde atıyoruz, aynı zamanda oldukça eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Tahta kızak ile kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler
Son dakika haberleri: Tahta kızak ile kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler
Son dakika haberleri: Tahta kızak ile kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler
Son dakika haberleri: Tahta kızak ile kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler
Son dakika haberleri: Tahta kızak ile kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler
Son dakika haberleri: Tahta kızak ile kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler
Son dakika haberleri: Tahta kızak ile kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler
Son dakika haberleri: Tahta kızak ile kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler
Son dakika haberleri: Tahta kızak ile kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler
Son dakika haberleri: Tahta kızak ile kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler
Son dakika haberleri: Tahta kızak ile kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler
Son dakika haberleri: Tahta kızak ile kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler

Koronavirüs, Artvin, Çocuk, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tahta kızak ile kar üstünde çocuklar gibi eğlendiler - Son Dakika


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