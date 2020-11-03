Artvin'de küçükbaş hayvan sayısının arttırılması amacıyla protokol imzalandı - Son Dakika

Artvin Valiliği ile ve Ziraat Bankası arasında küçükbaş hayvan sayısının arttırılması amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi"nin işbirliği protokolü imzalandı.

Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreni, Vali Yılmaz Doruk ile Ziraat Bankası Rize Bölge Yöneticisi İbrahim Seyfioğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, projenin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası işbirliğinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Projenin bölgede küçükbaş hayvancılığa önemli bir ivme kazandıracağına dikkati çeken Doruk, şunları kaydetti:

"Artvin merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilecek olan projeyle küçükbaş hayvancılık konusunda faaliyet gösteren işletme ölçeklerinin büyütülmesi, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması, atıl işletmelerin ve kullanılmayan çayır-mera alanlarının tekrar üretime kazandırılması, Hemşin ve Sakız koyun ırklarıyla bölgesel kalkınmanın sağlanması ve köyden kente göçün azaltılması amaçlanmaktadır. Projemizin bölgemiz hayvancılığına hayırlar getirmesini temenni ediyoruz."

İbrahim Seyfioğlu ise projeyle Ziraat Bankasının küçükbaş hayvancılık üretimi kapsamında yatırım ve işletme kredisi kullanılmasını teşvik ettiğini belirterek, "Artvin'deki küçükbaş hayvan sayısının artırılması, küçükbaş hayvancılık yapan ve asgari 100 baş kapasiteli ağıla sahip olan işletmelerin hayvan sayılarını asgari 100 başa çıkarmak, 100 baş üzeri işletmelerde ise kapasiteyi arttırmayı amaçlamaktadır." dedi.

Protokol kapsamında müşterilerin azami 150 bin liraya kadar hayvan alım bedellerinin öz kaynak katkısı aranmadan tamamına 7 yıl vadeli yatırım kredisi kullanabileceği bilgisini veren Seyfioğlu, "Küçük ölçekli işletmelerimizin teminat sorununu gidermek amacıyla müşterilerimiz bu krediden kefalet karşılığı faydalanabilecek olup uygun şartların sağlanması halinde bu kredinin 100 bin liraya kadar olan kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından sübvanse edilecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından taraflar protokolü imzaladı.

İmza törenine Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur ile Artvin Ziraat Bankası Müdürü Levent Kahveci de katıldı.