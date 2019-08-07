Son Dakika Haberleri: Artvin'de Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması
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Artvin'de Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması

1 saat önce

Artvin'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması yapıldı.

Artvin'de Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması, System.String[]
Artvin'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenli şekilde kara yolunda yolculuk yapmalarını sağlamak için Artvin- Şavşat kara yolu Varyant mevkisinde gerçekleştirilen uygulamada araçlar durdurularak sürücüler bilgilendirildi.
"Yaşam İçin Kısa bir Mola" sloganıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında sürücü ve yolculara, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde telefonla uğraşmamaları, hız limitlerine riayet etmeleri ve uykusuz araç kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.
Sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatan video izletilen uygulamada, araç içerisindeki çocuklara, trafik kurallarına uyulmaması halinde sürücüleri uyarmaları için kırmızı düdük verildi.
Uygulamalara katılarak sürücüleri uyaran Vali Yılmaz Doruk, trafik kazalarındaki ölümlerin en büyük nedeninin emniyet kemeri takılmaması olduğu ifade ederek, bu konuda duyarlı olunması ve kesinlikle emniyet kemeri takılması gerektiğini söyledi.

Sürücülerin hız limitlerine uymasının trafik güvenliği için çok elzem olduğunu kaydeden Doruk, trafik kazası nedenlerine bakıldığında, alkollü araç kullanmak, hatalı sollama, yorgun ve uykusuz araç kullanmak ve yeterli sürücü deneyimine sahip olmama gibi etkenlerin başı çektiğini aktardı.
Trafik uygulamasında, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdür Vekili Selahattin Güven de hazır bulundu.
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:36 Kaynak: AA
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