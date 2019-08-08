Son Dakika Haberleri: Artvin'de Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması
Son Dakika Genel Haber

Artvin'de Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması

27 dakika önce

Artvin'de Kurban Bayramı öncesi trafik uygulamasıARTVİN - Artvin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Kurban Bayramı öncesi ve tatil süresince vatandaşların huzur ve güvenli bir şekilde karayolunda yolculuk yapmalarını sağlamak için Artvin Şavşat Karayolu Varyant...

Artvin'de Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması
ARTVİN - Artvin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Kurban Bayramı öncesi ve tatil süresince vatandaşların huzur ve güvenli bir şekilde karayolunda yolculuk yapmalarını sağlamak için Artvin Şavşat Karayolu Varyant mevkiinde trafik uygulaması yapıldı. Ekipler sürücüleri durdurularak trafik kurallarına uymaları yönünde bilgilendirme yaptı.
"Yaşam İçin Kısa bir Mola" sloganıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında sürücü ve yolculara, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde telefonla uğraşmamaları, hız limitlerine riayet etmeleri ve uykusuz araç kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.
Sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatan video izletilen uygulamada araç içerisinde bulunan çocuklara, trafik kurallarına uyulmaması halinde sürücüleri uyarmaları için kırmızı düdük verildi.
Uygulamalara katılarak sürücüleri uyaran Artvin Valisi Yılmaz Doruk, trafik kazalarında ki ölümlerin en büyük nedeninin emniyet kemeri takılmaması olduğu ifade ederek, bu konuda duyarlı olunmasını ve kesinlikle emniyet kemeri takılması gerektiğini söyledi.
Sürücülerin hız limitlerine uymasının trafik güvenliği için çok elzem bir konu olduğunu kaydeden Doruk, trafik kazası nedenlerine bakıldığımda, alkollü araç kullanmak, hatalı sollama, yorgun ve uykusuz araç kullanmak ve yeterli sürücü deneyimine sahip olmama gibi etkenlerin başı çektiğini dile getirdi. Trafik uygulamasında, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdür Vekili Selahattin Güvende hazır bulundu.
Kurban Bayramı, Jandarma, Artvin, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 bin aileye 4,6 milyon TL bayram yardımı yapacak
HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası Mansur Yavaş'tan 25 yıl sonra belediye memurlarına bayram ikramiyesi Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 11:18:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin'de Kurban Bayramı öncesi trafik uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]