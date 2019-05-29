Artvin'de lise öğrencilerinden eğitim fuarı
1 saat önce
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eğitim Fuarında sergilenen ilginç ürünler beğeni topladı.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eğitim Fuarında sergilenen ilginç ürünler beğeni topladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:41 Kaynak: AA
Okulun çok amaçlı salonda düzenlenen fuarın açılışına, Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Fuarda, Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı günlük yaşama yönelik fizik, kimya, biyoloji, matematik, coğrafya ve teknolojik alanlarındaki eserleri yer aldı.
Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, projelerin tamamen öğrencilerin kendi emekleri ve yerli ürünler olduğunu belirterek, tasarlanan projelerin insanların daha kaliteli yaşam sürmesi için hazırlandığını söyledi.
Açılış konuşmalarının ardından fuarın açılışını yaparak stantları gezen Vali Doruk, öğrencilere bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.
Fuar, bir hafta ziyarete açık kalacak.
Tam 70 milyon yıllık! Okul müdürünün bulduğu fosile öğrenciler hayranlıkla dokundu
Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler ortalığı birbirine kattı
Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı
Türkiye'nin elektriğini güneşten sağlayacak ilk arıtma tesisinde sona gelindi