Son Dakika Haberleri: Artvin'de lise öğrencilerinden eğitim fuarı
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Artvin'de lise öğrencilerinden eğitim fuarı

1 saat önce

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eğitim Fuarında sergilenen ilginç ürünler beğeni topladı.

Artvin'de lise öğrencilerinden eğitim fuarı, System.String[]
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eğitim Fuarında sergilenen ilginç ürünler beğeni topladı.
Okulun çok amaçlı salonda düzenlenen fuarın açılışına, Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Fuarda, Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı günlük yaşama yönelik fizik, kimya, biyoloji, matematik, coğrafya ve teknolojik alanlarındaki eserleri yer aldı.
Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, projelerin tamamen öğrencilerin kendi emekleri ve yerli ürünler olduğunu belirterek, tasarlanan projelerin insanların daha kaliteli yaşam sürmesi için hazırlandığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından fuarın açılışını yaparak stantları gezen Vali Doruk, öğrencilere bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.
Fuar, bir hafta ziyarete açık kalacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:41 Kaynak: AA
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